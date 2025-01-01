У Києві на Печерську горить будинок після падіння уламків збитого шахеда — фото наслідків ворожої атаки

Троє постраждалих унаслідок падіння уламків на житлову будівлю у Печерському районі.

РФ у перший день нового року атакувала Київ шахедами. Є руйнування у двох районах столиці. У ДСНС показали фото наслідків атаки.

Зокрема, у Печерському районі сталось часткове руйнування 4-6 поверхів житлового будинку та пожежа на 4-5 поверхах на площі 70 кв. м. Одну жінку врятовано. Пожежу наразі локалізовано, проводяться роботи з ліквідації.

Мер Віталій Кличко зазначив, що троє постраждалих унаслідок падіння уламків на житлову будівлю у Печерському районі. Двох із них госпіталізували.

Також сталося загоряння на даху поруч розташованої нежитлової будівлі на площі 80 кв. м. Наразі триває локалізація пожежі. На місці працює 75 рятувальників та 19 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Також внаслідок падіння уламків вибиті вікна в житловому будинку у Святошинському районі, поруч із гаражами, де сталася пожежа. Частково пошкоджена трамвайна колія.

Інформація щодо потерпілих уточнюється.

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