Практика судів
  1. У світі

У Чехії шахрай прикинувся лікарем, який перебуває в Україні, і виманив у жінки понад 12 тисяч доларів

14:42, 1 січня 2025
62-річна постраждала втратила всі заощадження, а також має борг.
У Чехії шахрай прикинувся лікарем, який перебуває в Україні, і виманив у жінки понад 12 тисяч доларів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Чехії шахрай видурив 300 тисяч крон (понад 12,3 тисячі доларів) у 62-річної жінки. Зловмисник прикидався лікарем, що перебуває на завданні в Україні. Про це повідомляє Novinky.

Зазначається, що шахрай познайомився з жінкою у Facebook у вересні 2024 року. Обоє спершу листувались у соцмережі, а згодом – у WhatsApp.

У поліції кажуть, що чоловік називався лікарем, який працює в Україні, а до того жив у Лондоні з батьками.

На початку жовтня «лікар» попросив жінку про послугу – взяти на зберігання його особисті документи і коштовності, щоб не загубити їх в Україні, та попросив заплатити 300 тисяч чеських крон за «транспортування».

«Вона зрозуміла, що стала жертвою шахрая, після Різдва і подала на нього кримінальну заяву», – сказала речниця поліції Чеської Республіки в Ліберецькому краї Івана Балакова.

62-річна постраждала втратила всі заощадження, а також має борг у 130 тисяч чеських крон з урахуванням відсотків. Її справу розслідують правоохоронці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

шахрай Чехія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суд вироком зобов’язав прочитати твір Сергія Жадана чоловіка, який ошукав покупця на продажі гелевих кульок

На думку суду, покарання може мати свій вираз не тільки і не стільки у карі, але й у виправленні засуджених.

Приватний виконавець має право на відшкодування судових витрат, понесених ним під час здійснення судом відповідного судового провадження – Велика Палата Верховного Суду

Однак приватний виконавець повинен обґрунтувати наявність витрат, які виникли у зв`язку зі зверненням зі скаргою на його дії.

Мобілізовані адвокати та інші самозайняті особи звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання звітності з військового збору – набув сили закон

1 січня набув чинності закон, яким передбачили звільнення від обов’язку нарахування, сплати та подання звітності з військового збору для самозайнятих осіб, які призвані під час мобілізації.

1 січня набув чинності закон про запровадження процедур превентивної реструктуризації для бізнесу

Закон спрямований на те, щоб виявити ризики неплатоспроможності підприємств на ранніх стадіях, коли ситуація ще не критична.

З 1 січня запроваджується військовий збір для платників єдиного податку – ФОП та юридичних осіб

1 січня набув сили корегуючий закон до закону про підвищення податків.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Штульман
    Ігор Штульман
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Андрій Сибіга
    Андрій Сибіга
    міністр закордонних справ України
  • Геннадій Семенюк
    Геннадій Семенюк
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду