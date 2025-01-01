У Чехії шахрай прикинувся лікарем, який перебуває в Україні, і виманив у жінки понад 12 тисяч доларів

62-річна постраждала втратила всі заощадження, а також має борг.

У Чехії шахрай видурив 300 тисяч крон (понад 12,3 тисячі доларів) у 62-річної жінки. Зловмисник прикидався лікарем, що перебуває на завданні в Україні. Про це повідомляє Novinky.

Зазначається, що шахрай познайомився з жінкою у Facebook у вересні 2024 року. Обоє спершу листувались у соцмережі, а згодом – у WhatsApp.

У поліції кажуть, що чоловік називався лікарем, який працює в Україні, а до того жив у Лондоні з батьками.

На початку жовтня «лікар» попросив жінку про послугу – взяти на зберігання його особисті документи і коштовності, щоб не загубити їх в Україні, та попросив заплатити 300 тисяч чеських крон за «транспортування».

«Вона зрозуміла, що стала жертвою шахрая, після Різдва і подала на нього кримінальну заяву», – сказала речниця поліції Чеської Республіки в Ліберецькому краї Івана Балакова.

62-річна постраждала втратила всі заощадження, а також має борг у 130 тисяч чеських крон з урахуванням відсотків. Її справу розслідують правоохоронці.

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