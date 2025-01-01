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В Чехии мошенник прикинулся находящимся в Украине врачом и выманил у женщины более 12 тысяч долларов

14:42, 1 января 2025
62-летняя пострадавшая потеряла все сбережения, а также имеет долг.
В Чехии мошенник прикинулся находящимся в Украине врачом и выманил у женщины более 12 тысяч долларов
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В Чехии мошенник выдурил 300 тысяч крон (свыше 12,3 тысяч долларов) у 62-летней женщины. Злоумышленник притворялся врачом, который находится на задании в Украине. Об этом сообщает Novinky.

Отмечается, что мошенник познакомился с женщиной в Facebook в сентябре 2024 года. Оба сначала переписывались в соцсети, а затем – в WhatsApp.

В полиции говорят, что мужчина назывался врачом, работающим в Украине, а прежде жил в Лондоне с родителями.

В начале октября «врач» попросил женщину об услуге – взять на хранение его личные документы и драгоценности, чтобы не потерять их в Украине, и попросил заплатить 300 тысяч чешских крон за «транспортировку».

«Она поняла, что стала жертвой мошенника, после Рождества и подала на него уголовное заявление», – сказала представитель полиции Чешской Республики в Либерецком крае Ивана Балакова.

62-летняя пострадавшая потеряла все сбережения, а также имеет долг в 130 тысяч чешских крон с учетом процентов. Ее дело расследуют правоохранители.

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мошенник Чехия

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