В Винницкой области в кабинете руководителя одного из предприятий произошел взрыв — погибли три человека

По предварительным данным, бывший работник одного из предприятий вошел в кабинет руководителя, после чего там произошел взрыв.

В Винницкой области в кабинете руководителя одного из предприятий произошел взрыв — три человека погибли, один ранен. Об этом сообщает полиция региона.

Инцидент произошел днем ​​31 декабря в поселке Крыжополь. По предварительным данным, бывший работник одного из предприятий вошел в кабинет руководителя, после чего там произошел взрыв.

Из-за взрыва оба мужчины погибли на месте. Впоследствии стало известно еще о одном мужчине, который умер во время оказания медицинской помощи. Еще один пострадавший получил травмы — сейчас он в больнице.

На месте происшествия работали правоохранители, взрывотехники и криминалисты. Обстоятельства происшествия устанавливают.

Следователи приступили к досудебному расследованию уголовного производства по ч. 2 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного Кодекса Украины.

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