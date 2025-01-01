РФ атакует Киев дронами 1 января — разрушены два этажа в доме на Печерске

В жилом доме на Печерске частично разрушены два верхних этажа.

1 января россияне атакуют Киев ударными беспилотниками. Фиксируется падение обломков вражеских целей в Печерском районе столицы. Произошло возгорание нежилого здания. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

По данным КМВА, в результате атаки ударных БПЛА по Киеву зафиксировано падение обломков в Печерском районе города. По предварительной информации, они свалились на нежилую застройку. Информация о пострадавших не поступала.

В то же время, мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в городе работает противовоздушная оборона. В результате вражеской атаки, предварительно, есть возгорание в нежилом помещении в Печерском районе.

Также в Печерском районе есть возгорание на крыше и одной из квартир жилого дома. К медикам обратился один человек.

Он добавил, что в жилом доме на Печерске частично разрушены два верхних этажа. Все службы трудятся на месте. В настоящее время один пострадавший был госпитализирован.

Кроме того, есть информация о падении обломков на еще одно нежилое здание в Печерском районе.

В КМВА подчеркнули, что воздушная тревога продолжается и призывали киевлян оставаться в укрытиях.

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