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РФ атакует Киев дронами 1 января — разрушены два этажа в доме на Печерске

08:00, 1 января 2025
В жилом доме на Печерске частично разрушены два верхних этажа.
РФ атакует Киев дронами 1 января — разрушены два этажа в доме на Печерске
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1 января россияне атакуют Киев ударными беспилотниками. Фиксируется падение обломков вражеских целей в Печерском районе столицы. Произошло возгорание нежилого здания. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

По данным КМВА, в результате атаки ударных БПЛА по Киеву зафиксировано падение обломков в Печерском районе города. По предварительной информации, они свалились на нежилую застройку. Информация о пострадавших не поступала.

В то же время, мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в городе работает противовоздушная оборона. В результате вражеской атаки, предварительно, есть возгорание в нежилом помещении в Печерском районе.

Также в Печерском районе есть возгорание на крыше и одной из квартир жилого дома. К медикам обратился один человек.

Он добавил, что в жилом доме на Печерске частично разрушены два верхних этажа. Все службы трудятся на месте. В настоящее время один пострадавший был госпитализирован.

Кроме того, есть информация о падении обломков на еще одно нежилое здание в Печерском районе.

В КМВА подчеркнули, что воздушная тревога продолжается и призывали киевлян оставаться в укрытиях.

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