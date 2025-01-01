РФ атакує Київ дронами 1 січня — зруйновано два поверхи у будинку на Печерську

У житловому будинку на Печерську частково зруйновані два верхніх поверхи.

1 січня росіяни атакують Київ ударними безпілотниками. Фіксується падіння уламків ворожої цілі у Печерському районі столиці. Сталося загоряння нежитлової будівлі. Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

За даними КМВА, унаслідок атаки ударних БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків в Печерському районі міста. За попередньою інформацією, вони впали на нежитлову забудову. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Водночас мер Києва Віталій Кличко уточнив, що у місті працює протиповітряна оборона. Внаслідок ворожої атаки, попередньо, є загоряння в нежитловому приміщенні в Печерському районі.

Також у Печерському районі є загоряння на даху та в одній з квартир житлового будинку. До медиків наразі звернулася одна людина.

Він додав, що у житловому будинку на Печерську частково зруйновані два верхніх поверхи. Всі служби працюють на місці. Наразі один постраждалий, його госпіталізували.

Крім того є інформація про падіння уламків на ще одну нежитлову будівлю в Печерському районі.

В КМВА наголосили, що повітряна тривога триває і закликали киян залишатися в укриттях.

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