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На Вінниччині в кабінеті керівника одного з підприємств стався вибух — загинули троє людей

09:28, 1 січня 2025
За попередніми даними, колишній працівник одного з підприємств зайшов до кабінету керівника, після чого там стався вибух.
На Вінниччині в кабінеті керівника одного з підприємств стався вибух — загинули троє людей
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У Вінницькій області в кабінеті керівника одного з підприємств стався вибух — троє людей загинули, один поранений. Про це повідомляє поліція регіону.

Інцидент стався вдень 31 грудня у селищі Крижопіль. За попередніми даними, колишній працівник одного з підприємств зайшов до кабінету керівника, після чого там стався вибух.

Через вибух обидва чоловіки загинули на місці. Згодом стало відомо про ще одного чоловіка, який помер під час надання медичної допомоги. Ще один потерпілий зазнав травм — зараз він у лікарні.

На місці події працювали правоохоронці, вибухотехніки та криміналісти. Обставини події встановлюють.

Слідчі розпочали досудове розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального Кодексу України.

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Вінниця

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