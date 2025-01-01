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В Киеве на Печерске горит дом после падения обломков сбитого шахеда — фото последствий вражеской атаки

08:53, 1 января 2025
Трое пострадавших в результате падения обломков на жилое здание в Печерском районе.
В Киеве на Печерске горит дом после падения обломков сбитого шахеда — фото последствий вражеской атаки
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РФ в первый день нового года атаковала Киев шахедами. Есть разрушения в двух районах столицы. В ГСЧС показали фото последствий атаки.

В частности, в Печерском районе произошло частичное разрушение 4-6 этажей жилого дома и пожар на 4-5 этажах на площади 70 кв. м. Одна женщина спасена. Пожар локализован, проводятся работы по ликвидации.

Мэр Виталий Кличко отметил, что трое пострадавших в результате падения обломков на жилое здание в Печерском районе. Двое из них были госпитализированы.

Также произошло возгорание на крыше рядом расположенного нежилого здания на площади 80 кв. м. В настоящее время продолжается локализация пожара. На месте работают 75 спасателей и 19 единиц пожарно-спасательной техники.

Также в результате падения обломков выбиты окна в жилом доме в Святошинском районе, рядом с гаражами, где произошел пожар. Частично поврежден трамвайный путь.

Информация о пострадавших уточняется.

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Киев шахеды

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