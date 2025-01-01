Реестр породистых собак пополнится еще одной овчаркой — исландской

Английский клуб собаководства признал породу исландская овчарка.

Клуб собаководства в Великобритании официально признал породу исландская овчарка. Об этом сообщает The Guardian.

Как известно, Кеннел-клуб – крупнейшая в Британии организация, занимающаяся регистрацией чистокровных собак и пород собак.

Исландская овчарка упоминалась в пьесе Уильяма Шекспира «Генрих V». Еще более тысячи лет назад ее упоминали в исландских сагах. Но в официальный реестр с родословными ее внесут только 1 апреля 2025 года.

Несмотря на признание, исландская овчарка пока не сможет участвовать в выставках под эгидой Кеннел-клуба.

Клуб официально признает породу только в том случае, если уже родилось несколько поколений. Это позволяет определить родословную животного и предусмотреть его характеристики - темперамент, здоровье, физические нагрузки и потребности в уходе. Одной из последних признанных пород стала польская охотничья собака.

Исландская овчарка – это небольшой пастуший пес. По характеру они активны, дружелюбны и легко поддаются дрессировке. Высота взрослых собак в холке - около 42-25 см, вес - 12-14 кг. У исландской овчарки богатая палитра мастей — белая, рыжая, черная, золотистая, серая и разные цветовые сочетания.

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