Практика судов
  1. В Украине

Кто имеет право на оплату больничного в размере 100%

16:30, 1 января 2025
Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованным лицам в размере 100% средней заработной платы при наличии у них более восьми лет страхового стажа.
Кто имеет право на оплату больничного в размере 100%
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Главном управлении ПФУ в Днепропетровской области рассказали, кто имеет право на оплату больничного в размере 100%.

В соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном социальном страховании» пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованным лицам в размере 100% средней заработной платы (дохода) при наличии у них более восьми лет страхового стажа.

Но предусмотрено пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% средней зарплаты независимо от продолжительности приобретенного страхового стажа выплачивается:

  • гражданам, отнесенным к 1-3 категориям лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы;
  • одному из родителей или лицу, которое их заменяет, ухаживающие за больным ребенком в возрасте до 14 лет, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы;
  • ветеранам войны, пострадавшим участникам Революции Достоинства и членам семей погибших (умерших) ветеранов войны;
  • членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;
  • лицам, отнесенным к жертвам нацистских преследований;
  • донорам, имеющим право на льготу;
  • реабилитированным лицам, жертвам репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов, подвергнутых репрессиям в форме (формах) лишения свободы (заключения) или ограничения свободы или принудительного безосновательного помещения здорового человека в психиатрическое учреждение по решению внесудебного или иного.

Работникам или гиг-специалистам резидента Дія.Сіті, являющимся застрахованными лицами, больничные выплачиваются независимо от страхового стажа, в размере заработной платы, с которой фактически уплачены страховые взносы.

В размере 100% средней заработной платы (налогооблагаемого дохода), независимо от страхового стажа, назначается и выплачивается пособие по временной нетрудоспособности вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания и оказывается пособие по беременности и родам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ПФУ больничные

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
При первоначальном определении места отбывания наказания осужденного должен учитываться критерий удаленности к месту его жительства или его родственников – Верховный Суд

Верховный Суд высказался о необходимости учета территориальной удаленности при определении места отбывания наказания осужденного.

Адвокатские запросы о дате и времени пропуска лиц в помещения судов следует направлять в территориальные управления Службы судебной охраны

Руководитель Службы судебной охраны сообщил НААУ, что информацию о лицах, пропускаемых в помещения судов, собирают в территориальных управлениях Службы, поэтому адвокатские запросы следует направлять именно туда.

Суд приговором обязал прочитать произведение Сергея Жадана мужчину, который обманул покупателя на продаже гелевых шариков

По мнению суда, наказание может иметь свое выражение не только и не столько в наказании, но и в исправлении осужденных.

Частный исполнитель имеет право на возмещение судебных расходов, понесенных им во время осуществления судом соответствующего судебного производства – Большая Палата Верховного Суда

Однако частный исполнитель должен обосновать наличие расходов, возникших в связи с обращением с жалобой на его действия.

Мобилизированные адвокаты и другие самозанятые лица освобождаются от обязанности начисления, уплаты и представления отчетности по военному сбору – вступил в силу закон

1 января вступил в силу закон, предусматривающий освобождение от обязанности начисления, уплаты и представления отчетности по военному сбору для самозанятых лиц, призванных во время мобилизации.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ігор Штульман
    Ігор Штульман
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Андрій Сибіга
    Андрій Сибіга
    міністр закордонних справ України
  • Геннадій Семенюк
    Геннадій Семенюк
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду