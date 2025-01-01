В Главном управлении ПФУ в Днепропетровской области рассказали, кто имеет право на оплату больничного в размере 100%.
В соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном социальном страховании» пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованным лицам в размере 100% средней заработной платы (дохода) при наличии у них более восьми лет страхового стажа.
Но предусмотрено пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% средней зарплаты независимо от продолжительности приобретенного страхового стажа выплачивается:
Работникам или гиг-специалистам резидента Дія.Сіті, являющимся застрахованными лицами, больничные выплачиваются независимо от страхового стажа, в размере заработной платы, с которой фактически уплачены страховые взносы.
В размере 100% средней заработной платы (налогооблагаемого дохода), независимо от страхового стажа, назначается и выплачивается пособие по временной нетрудоспособности вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания и оказывается пособие по беременности и родам.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.