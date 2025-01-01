Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованным лицам в размере 100% средней заработной платы при наличии у них более восьми лет страхового стажа.

В Главном управлении ПФУ в Днепропетровской области рассказали, кто имеет право на оплату больничного в размере 100%.

В соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном социальном страховании» пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованным лицам в размере 100% средней заработной платы (дохода) при наличии у них более восьми лет страхового стажа.

Но предусмотрено пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% средней зарплаты независимо от продолжительности приобретенного страхового стажа выплачивается:

гражданам, отнесенным к 1-3 категориям лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы;

одному из родителей или лицу, которое их заменяет, ухаживающие за больным ребенком в возрасте до 14 лет, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы;

ветеранам войны, пострадавшим участникам Революции Достоинства и членам семей погибших (умерших) ветеранов войны;

членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;

лицам, отнесенным к жертвам нацистских преследований;

донорам, имеющим право на льготу;

реабилитированным лицам, жертвам репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов, подвергнутых репрессиям в форме (формах) лишения свободы (заключения) или ограничения свободы или принудительного безосновательного помещения здорового человека в психиатрическое учреждение по решению внесудебного или иного.

Работникам или гиг-специалистам резидента Дія.Сіті, являющимся застрахованными лицами, больничные выплачиваются независимо от страхового стажа, в размере заработной платы, с которой фактически уплачены страховые взносы.

В размере 100% средней заработной платы (налогооблагаемого дохода), независимо от страхового стажа, назначается и выплачивается пособие по временной нетрудоспособности вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания и оказывается пособие по беременности и родам.

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