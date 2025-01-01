В Киеве количество пострадавших из-за атаки шахедов возросло до шести

Среди пострадавших – беременная женщина.

В Киеве количество пострадавших в результате вражеской атаки возросло до шести человек, двое из них госпитализированы. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Он сообщил, что другим пострадавшим медики оказали помощь на месте, в том числе беременной женщине.

Как сообщалось, РФ в первый день нового года атаковала Киев шахедами. Есть разрушения в двух районах столицы.

В частности, в Печерском районе произошло частичное разрушение 4-6 этажей жилого дома. Также в результате падения обломков выбиты окна в жилом доме в Святошинском районе.

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