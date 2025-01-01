В Чернигове мужчина получил повестку, но боялся снова прийти в ТЦК — суд назначил ему наказание

Мужчина утверждал, что у него болезнь ног и ему нужна операция, а потому он не может служить в армии.

В Чернигове осудили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации. Приговор по делу №750/7983/23 вынес Деснянский райсуд Чернигова, передает ТСН.

Как отмечается в материалах дела, в апреле 2023 года мужчина прошел ВЛК, признавшую его пригодным к мобилизации. Жителю Черниговщины также вручили повестку, однако он уклонился от призыва.

На суде мужчина вину отрицал и заявил, что не получал повестку.

По его словам, в 2023 году он пришел в ТЦК, чтобы обновить данные. Документы он передал военному, который впоследствии вернулся и выдал ему на подпись какой-то документ. Впоследствии обнаружил, что ему не вернули военный билет, однако больше не приходил в ТЦК, потому что «боялся».

«Когда он общался с военным, он очень нервничал, потому что наслушался от тех людей, которые были в ТЦК, которые никого не выпускают и тому подобное. Из-за того, что он нервничал, он был невнимателен к тем документам, которые подписывал, что это были за документы – сказать не может, была ли повестка – не помнит, но ему ее не вручали», – говорится в материалах.

Житель Черниговщины утверждал, что у него болезнь ног и ему нужна операция, поэтому он не может служить в армии.

Мужчина предоставил судебные документы о том, что он временно потерял работоспособность из-за «хронической варикозной болезни вен левой нижней конечности II степени и нуждается в хирургическом вмешательстве».

Однако суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к 2 годам испытательного срока.

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