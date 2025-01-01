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Шаг вместо копейки — глава НБУ Пышный рассказал, когда могут заменить монеты и во сколько это обойдется

12:29, 1 января 2025
Замена монет не будет стоить ни одной гривны из украинского бюджета.
Шаг вместо копейки — глава НБУ Пышный рассказал, когда могут заменить монеты и во сколько это обойдется
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В Украине замена названия разменных монет с копеек на шаги может произойти в 2025 году в случае одобрения Верховной Радой. Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью «Мы – Украина».

«Я очень надеюсь, что украинский парламент поддержит нашу инициативу и мы уже в 25-м году будем чеканить не копейки, а шаги», – подчеркнул глава НБУ.

По его словам, это будет шагом к восстановлению исторической справедливости. Копейка осталась как свидетельство влияния Москвы на процесс денежной реформы 1990-х. Копейка как одна сота соответствующей денежной национальной единицы есть только в Москве, Минске, Тирасполе и Киеве.

«У нас есть существенное украинское название, удельное украинское название шаг. Украинская Народная Республика в 1917 году даже приняла соответствующие законодательные акты, которые определили, что соответствующей разменной частью монеты украинской гривны, которая является национальной валютой, является шаг. Во времена Гетманщины шаг активно использовался в денежном счете и соответствующим образом имел огромное распространение», - сказал Пышный.

Он указал, что шаг имеет глубокое укоренение в бытовой культуре и часть украинского фольклора.

«Я вам скажу больше, в 1992 году была даже напечатана пробная партия шагов на Луганском станкостроительном заводе, который в первые месяцы украинской независимости выполнял функции монетного двора еще тогда не до конца сформированного Национального банка Украины», - сообщил Пышный.

Глава Нацбанка убежден, что тогда под влиянием соответствующего московского лобби копейка осталась как разменная часть украинской гривны.

«И сегодня мы инициируем соответственно внесение изменений в законы, которые позволят устранить эту неуместность и вернуть удельное украинское название шаг в обращение», - добавил он.

«Важным моментом является то, что я вокруг этого много спекуляций происходит. Это не будет стоить ни одного шага, ни одной гривны из украинского бюджета, эта замена. Национальный банк знает, как это сделать, и мы обеспечим очень экономную реализацию этой инициативы», - сказал Пышный.

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деньги НБУ Нацбанк

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