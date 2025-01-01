В Киеве горела крыша корпуса Нацбанка в результате падения обломков шахеда

Повреждены окна на верхних этажах одного из корпусов Национального банка в Печерском районе.

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В Киеве горела крыша корпуса Национального банка Украины в результате атаки российских беспилотников. Об этом сообщили в НБУ.

Указывается, что в результате падения обломков БпЛА произошло возгорание на крыше одного из корпусов Национального банка в Печерском районе.

Пожар оперативно ликвидирован, пострадавших нет. Повреждены окна на верхних этажах.

Все операционные системы и сервисы Национального банка функционируют в полном объеме, без изменений.

Руководство и персонал, обеспечивающий бесперебойную работу НБУ, работают в соответствии с утвержденными протоколами», — указали в НБУ.

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