Зачисляется ли в льготный стаж период военной службы — ответ ПФУ

Время прохождения военной службы относится к выслуге лет, стажу работы, стажу работы по специальности.

В Главном управлении ПФУ в Запорожской области рассказали, относят ли в льготный стаж период военной службы.

Время прохождения военной службы, как срочной, так и в особый период в соответствии с Законом Украины «Об обороне Украины», засчитывается к выслуге лет, стажу работы, стажу работы по специальности.

Право на назначение пенсии на льготных условиях сохраняется, но в случае, что период военной службы не превышает срок льготной работы человека.

Раньше мы писали, кто может получить двойной стаж и выйти на пенсию раньше.

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