С 1 января действуют новые правила ввоза авто в Украину — что нужно знать

Легковые автомобили, ввозимые и производимые в Украине, с 1 января должны соответствовать эко-нормам Евро-6.

С 1 января 2025 г. в Украине вводятся новые правила ввоза автомобилей. Это предусмотрено законом Украины о требованиях соответствия транспортных средств экологическим нормам, принятым Верховной Радой 17 декабря 2024 года и подписано Президентом Украины Владимиром Зеленским 30 декабря.

Так, таможенное оформление с целью свободного обращения и первая госрегистрация в Украине новых легковых автомобилей (и ввезенных, и произведенных в Украину) с 1 января 2025 года осуществляется при условии их соответствия экологическим нормам не ниже Евро-6.

Исключение составляют новые легковые автомобили, ввезенные или произведенные в Украину до 31 декабря 2024 года.

В то же время законом отсрочено до 1 января 2027 года введение эконом Евро-6 для транспортных средств (новых и подержанных) по кодам УКТВЭД 8701 20 (тракторы), 8702 (автобусы), 8704 (грузовые авто), 8705 (спецавтомобили).

Евро-6 – экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.