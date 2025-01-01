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С 1 января действуют новые правила ввоза авто в Украину — что нужно знать

13:23, 1 января 2025
Легковые автомобили, ввозимые и производимые в Украине, с 1 января должны соответствовать эко-нормам Евро-6.
С 1 января действуют новые правила ввоза авто в Украину — что нужно знать
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С 1 января 2025 г. в Украине вводятся новые правила ввоза автомобилей. Это предусмотрено законом Украины о требованиях соответствия транспортных средств экологическим нормам, принятым Верховной Радой 17 декабря 2024 года и подписано Президентом Украины Владимиром Зеленским 30 декабря.

Так, таможенное оформление с целью свободного обращения и первая госрегистрация в Украине новых легковых автомобилей (и ввезенных, и произведенных в Украину) с 1 января 2025 года осуществляется при условии их соответствия экологическим нормам не ниже Евро-6.

Исключение составляют новые легковые автомобили, ввезенные или произведенные в Украину до 31 декабря 2024 года.

В то же время законом отсрочено до 1 января 2027 года введение эконом Евро-6 для транспортных средств (новых и подержанных) по кодам УКТВЭД 8701 20 (тракторы), 8702 (автобусы), 8704 (грузовые авто), 8705 (спецавтомобили).

Евро-6 – экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах.

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