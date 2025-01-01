З 1 січня діють нові правила ввезення авто в Україну — що слід знати

Легкові авто, що ввозяться і виробляються в Україні, з 1 січня мають відповідати еконормам Євро-6.

З 1 січня 2025 року в Україні запроваджуються нові правила ввезення автомобілів. Це передбачено законом України щодо вимог відповідності транспортних засобів екологічним нормам, який ухвалила Верховна Рада 17 грудня 2024 року і підписав Президент України Володимир Зеленський 30 грудня.

Так, митне оформлення з метою вільного обігу та перша держреєстрація в Україні нових легкових автомобілів (і ввезених, і вироблених в Україні) з 1 січня 2025 року здійснюється за умови їх відповідності екологічним нормам не нижче ніж Євро 6.

Виняток становлять нові легкові авто, ввезені або вироблені в Україні до 31 грудня 2024 року.

Водночас законом відтерміновано до 1 січня 2027 року запровадження еконорм Євро-6 для транспортних засобів (нових і вживаних) за кодами УКТЗЕД 8701 20 (трактори), 8702 (автобуси), 8704 (вантажні авто), 8705 (спецавтомобілі).

Євро-6 — екологічний стандарт, що регулює вміст шкідливих речовин у вихлопних газах.

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