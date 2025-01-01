Практика судів
  1. В Україні

З 1 січня діють нові правила ввезення авто в Україну — що слід знати

13:23, 1 січня 2025
Легкові авто, що ввозяться і виробляються в Україні, з 1 січня мають відповідати еконормам Євро-6.
З 1 січня діють нові правила ввезення авто в Україну — що слід знати
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 січня 2025 року в Україні запроваджуються нові правила ввезення автомобілів. Це передбачено законом України щодо вимог відповідності транспортних засобів екологічним нормам, який ухвалила Верховна Рада 17 грудня 2024 року і підписав Президент України Володимир Зеленський 30 грудня.

Так, митне оформлення з метою вільного обігу та перша держреєстрація в Україні нових легкових автомобілів (і ввезених, і вироблених в Україні) з 1 січня 2025 року здійснюється за умови їх відповідності екологічним нормам не нижче ніж Євро 6.

Виняток становлять нові легкові авто, ввезені або вироблені в Україні до 31 грудня 2024 року.

Водночас законом відтерміновано до 1 січня 2027 року запровадження еконорм Євро-6 для транспортних засобів (нових і вживаних) за кодами УКТЗЕД 8701 20 (трактори), 8702 (автобуси), 8704 (вантажні авто), 8705 (спецавтомобілі).

Євро-6 — екологічний стандарт, що регулює вміст шкідливих речовин у вихлопних газах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суд вироком зобов’язав прочитати твір Сергія Жадана чоловіка, який ошукав покупця на продажі гелевих кульок

На думку суду, покарання може мати свій вираз не тільки і не стільки у карі, але й у виправленні засуджених.

Приватний виконавець має право на відшкодування судових витрат, понесених ним під час здійснення судом відповідного судового провадження – Велика Палата Верховного Суду

Однак приватний виконавець повинен обґрунтувати наявність витрат, які виникли у зв`язку зі зверненням зі скаргою на його дії.

Мобілізовані адвокати та інші самозайняті особи звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання звітності з військового збору – набув сили закон

1 січня набув чинності закон, яким передбачили звільнення від обов’язку нарахування, сплати та подання звітності з військового збору для самозайнятих осіб, які призвані під час мобілізації.

1 січня набув чинності закон про запровадження процедур превентивної реструктуризації для бізнесу

Закон спрямований на те, щоб виявити ризики неплатоспроможності підприємств на ранніх стадіях, коли ситуація ще не критична.

З 1 січня запроваджується військовий збір для платників єдиного податку – ФОП та юридичних осіб

1 січня набув сили корегуючий закон до закону про підвищення податків.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Штульман
    Ігор Штульман
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Андрій Сибіга
    Андрій Сибіга
    міністр закордонних справ України
  • Геннадій Семенюк
    Геннадій Семенюк
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду