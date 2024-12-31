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Хто може отримати подвійний стаж і вийти на пенсію раніше

11:57, 31 грудня 2024
Українці, які працюють у шкідливих або екстремальних умовах, можуть отримати подвійний стаж.
Хто може отримати подвійний стаж і вийти на пенсію раніше
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Українці мають право на отримання подвійного стажу за роботу у важких, небезпечних або екстремальних умовах. Цей підхід дозволяє працівникам певних професій раніше виходити на пенсію. Про це нагадали Пенсійному фонді в Запорізькій області.

Стаж у подвійному розмірі означає, що за кожний відпрацьований рік на певних посадах до загального страхового стажу зараховуються два роки. Такий підхід дозволяє працівникам певних професій раніше виходити на пенсію. Це стосується роботи у складних, небезпечних або екстремальних умовах.

Зазначена норма стосується:

– роботи в особливо шкідливих умовах праці, пов’язаних із впливом високих рівнів шуму, вібрації, токсичних речовин або радіації;

– підземних робіт — на шахтах, рудниках, метрополітенах, на будівництві чи обслуговуванні підземних комунікацій;

– роботи в екстремальних кліматичних умовах – на Крайній Півночі, у високогір’ях або інших територіях з несприятливим кліматом;

– окремих видів військової служби: в умовах бойових дій, антитерористичних операцій або на інших особливо небезпечних завданнях;

– медперсоналу, який задіяний у медичній закладах з високим рівнем ризику (інфекційні лікарні, психіатричні заклади тощо);

– роботи на флоті, яка пов’язана з довготривалими рейсами;

– робота в зоні надзвичайної ситуації (на ліквідації наслідків аварій, катастроф або стихійних лих).

Для реалізації права вийти на пенсію раніше, людина має надати ПФУ документальні підтвердження такої діяльності: трудову книжку із відповідними записами, довідки від роботодавця та витяги з нормативних актів, якщо умови роботи змінювалися, тощо.

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