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Кто может получить двойной стаж и выйти на пенсию раньше

11:57, 31 декабря 2024
Украинцы, работающие во вредных или экстремальных условиях, могут получить двойной стаж.
Кто может получить двойной стаж и выйти на пенсию раньше
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Украинцы имеют право на получение двойного стажа за работу в тяжелых, опасных или экстремальных условиях. Этот подход позволяет работникам определенных профессий выходить на пенсию раньше. Об этом напомнили Пенсионный фонд в Запорожской области.

Стаж в двойном размере означает, что за каждый отработанный год на определенных должностях в общий страховой стаж засчитываются два года. Такой подход позволяет работникам некоторых профессий раньше выходить на пенсию. Это касается работы в сложных, опасных или экстремальных условиях.

Указанная норма касается:

– работы в особо вредных условиях труда, связанных с воздействием высоких уровней шума, вибрации, токсических веществ или радиации;

– подземных работ – на шахтах, рудниках, метрополитенах, на строительстве или обслуживании подземных коммуникаций;

– работы в экстремальных климатических условиях – на Крайнем Севере, в высокогорьях или других территориях с неблагоприятным климатом;

– отдельных видов военной службы: в условиях боевых действий, антитеррористических операций или на других особо опасных задачах;

– медперсонала, задействованного в медицинских учреждениях с высоким уровнем риска (инфекционные больницы, психиатрические учреждения и т.п.);

– работы на флоте, связанной с длительными рейсами;

– работа в зоне чрезвычайной ситуации (на ликвидации последствий аварий, катастроф или стихийных бедствий).

Для реализации права выйти на пенсию раньше человек должен предоставить ПФУ документальные подтверждения такой деятельности: трудовую книжку с соответствующими записями, справки от работодателя и выписки из нормативных актов, если условия работы изменялись, и т.д.

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