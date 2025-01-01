Чи зараховується до пільгового стажу період військової служби — відповідь ПФУ

Час проходження військової служби зараховується до вислуги років, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю.

У Головному управлінні ПФУ у Запорізькій області розповіли, чи зараховують до пільгового стажу період військової служби.

Час проходження військової служби, як строкової, так і в особливий період відповідно до Закону України «Про оборону України» зараховується до вислуги років, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю.

Тож, право на призначення пенсії на пільгових умовах зберігається, але у випадку, що період військової служби не перевищує термін пільгової роботи людини.

Раніше ми писали, хто може отримати подвійний стаж і вийти на пенсію раніше.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.