Как кормят военных в ВСУ – стандарты, рационы и калорийность

Энергетическая ценность суточного рациона военных не менее 3500 ккал.

Источник фото: Минобороны

Питание военнослужащих в Вооруженных силах Украины обеспечивается в соответствии с государственными нормами, предусматривающими полноценный рацион в сутки. В стационарных условиях военные получают трех- или четырехразовое питание, а в полевых условиях - индивидуальные рационы. Об этом рассказали в Минобороны.

Закупка продуктов осуществляется по специальному Каталогу, утвержденному Министерством обороны. Он содержит 360 позиций, что позволяет формировать сбалансированное меню для военных. Комплекты питания закупает агентство «Государственный оператор тыла» по заявкам Командования Сил логистики ВСУ. В документах указываются стоимость продуктов, их калорийность и общая цена комплекта.

В стационарных столовых военные получают трехразовое питание: завтрак, обед и ужин. Для тех, кто несет службу ночью, предусмотрен второй ужин. Четырехразовое питание предоставляется отдельным категориям военнослужащих, в частности экипажам кораблей, береговым частям ВМС и лицеистам.

Пища готовится в соответствии с утвержденными раскладками продуктов. Энергетическая ценность суточного рациона должна быть не менее 3 500 ккал. Раскладка учитывает ассортимент продуктов, базовое меню, срок годности и бюджет. Меню составляется из нескольких вариантов блюд, учитывая пожелания военных и технические возможности кухни.

В полевых условиях, в зависимости от задач, вместо первого блюда могут готовить усиленные мясные или рыбные блюда с гарниром. В случае невозможности готовить горячую пищу военным выдаются индивидуальные рационы питания (ИРХ), обеспечивающие три приема пищи в сутки.

Виды индивидуальных рационов

Повседневный набор сухих продуктов (ПНСП): энергетическая ценность - 1 250 ккал, используется в случаях, когда нет возможности готовить пищу. Входит в аварийный запас судов ВМС ВСУ.

Суточный полевой набор продуктов (СПНП): энергетическая ценность - не менее 3 500 ккал. Используется во время полевых учений, операций или перемещений к местам назначения.

Оба набора содержат готовые к употреблению мясные и растительные блюда, рассчитанные на потребление в экстремальных условиях.

Источник фото: Минобороны

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