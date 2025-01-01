Газотранспортная система Украины с 1 января работает в режиме отсутствия российского газа

Украина полностью готова к функционированию ГТС без транзита российского газа.

С 1 января 2025 газотранспортная система Украины работает в режиме отсутствия российского газа. Об этом сообщил Оператор ГТС Украины.

Государство проинформировало об этом международных партнеров в установленном порядке.

Так, действие транзитного соглашения с российским «Газпромом» завершилось в 7:00 по киевскому времени в первый день 2025 года, соответственно, приостановлена ​​транспортировка природного газа с точки входа «Суджа» на восточной границе Украины до точек выхода на западной и южной границах страны.

«ОГТСУ заблаговременно подготовил инфраструктуру к функционированию в режиме нулевого транзита и надежному газоснабжению украинских потребителей. Коллектив компании готов к работе в новых условиях», - заявил генеральный директор компании Дмитрий Липпа.

Готовясь к работе в новых условиях, ОГТСУ договорился об увеличении гарантированных мощностей для обеспечения возможности поставки газа в Украину и через Украину европейским потребителям.

Также проведена оптимизация большого количества активов, не задействованных в работе газотранспортной системы.

«Все необходимые работы по подготовке системы были осуществлены Оператором ГТС Украины, поэтому мы абсолютно готовы к функционированию нашей системы без транзита российского газа», - отметил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.

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