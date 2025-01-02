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У невизнаному Придністров’ї зупинили роботу всі промислові підприємства через відсутність енергоресурсів

16:16, 2 січня 2025
Це сталося через припинення постачання російського газу.
У невизнаному Придністров’ї зупинили роботу всі промислові підприємства через відсутність енергоресурсів
Фото: ua.depositphotos.com
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У невизнаному Придністров'ї зупинили роботу всі промислові підприємства через відсутність енергоресурсів. Про це заявив перший заступник голови уряду, міністр економічного розвитку так званої ПМР Сергій Оболонік, передають місцеві ЗМІ.

«Криза носить настільки важкий характер, що немає потреби перераховувати якісь підприємства зупинилися. Зупинились усі промислові підприємства, за винятком лише тих, хто займається виробництвом продовольства, тобто безпосередньо забезпечує продовольчу безпеку Придністров'я. Для інших підприємств, для промислового сектора немає енергетичного ресурсу», – заявив він.

Молдавська ДРЕС, яка перейшла на вугілля через зупинку транзиту газу, має запас палива на 52 дні.

Як відомо, з 1 січня у регіоні припинили постачання тепла та гарячої води для побутових споживачів і підприємств. Це сталося через припинення постачання російського газу.

Раніше повідомлялося, з 1 січня 2025 року газотранспортна система України працює в режимі відсутності російського газу.

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Молдова газ

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