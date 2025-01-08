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Владимир Зеленский подтвердил, что примет участие во встрече в формате «Рамштайн»

21:04, 8 января 2025
Президент 9 января посетит заседание в формате Рамштайн.
Владимир Зеленский подтвердил, что примет участие во встрече в формате «Рамштайн»
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что примет участие во встрече в формате Рамштайн 9 января.

«Завтра буду на встрече в формате «Рамштайн», запланированы также переговоры с партнерами на уровне министров обороны и военных командующих», - отметил Глава государства в обращении.

Министр обороны Рустем Умеров уже находится в Германии. Он начал проводить первые встречи.

Президент подчеркнул, что ключевыми вопросами для Украины есть усиление противовоздушной обороны и возможность отогнать российскую военную авиацию от украинских городов и границ.

«Это реально, если партнеры сейчас реализуют договоренности, о которых мы с ними давно говорим», - подчеркнул Глава дежавы.

Он отметил, что на встрече также обсудят, как будут работать оборонные коалиции в 2025 году.

«У Европы есть только один выбор – и это исторический выбор – стать сильнее, стать самостоятельнее, больше полагаться на себя. Надо быть взрослыми в этом мире и быть готовыми внести свой европейский вклад в глобальную безопасность. Это будет правильно для всех в Европе», – подчеркнул Владимир Зеленский.

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президент Владимир Зеленский Рамштайн

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