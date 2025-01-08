Суд ЕС впервые оштрафовал Еврокомиссию за нарушение ее собственного закона о защите данных

Теперь высший орган исполнительной власти ЕС должен возместить ущерб в сумме €400.

Генеральный суд Европейского Союза обязал Еврокомиссию возместить ущерб гражданину Германии за несоблюдение собственных правил защиты данных. Об этом идет речь в решении суда от 8 января, передает Reuters.

Указывается, что мужчина несколько раз посещал сайт ЕС в 2021-2022 годах. Он воспользовался опцией «Войти через Facebook», чтобы зарегистрироваться на конференцию. После авторизации мужчина заметил активизацию соединения с посторонними поставщиками.

Суд установил, что передача IP-адреса пользователя Meta в США нарушила правила защиты данных ЕС.

Дело в том, что Еврокомиссия передала личные данные мужчины США без надлежащих гарантий. Теперь высший орган исполнительной власти ЕС должен возместить ущерб в сумме €400.

Reuters указывает, что Европейский Общий регламент о защите данных (GDPR) считается одним из самых строгих и всеобъемлющих законов о защите персональной информации в мире. Такие крупные компании как Klarna, Meta, LinkedIn платили большие штрафы за его несоблюдение.

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