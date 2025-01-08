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Суд ЄС вперше оштрафував Єврокомісію за порушення її власного закону про захист даних

20:59, 8 січня 2025
Тепер вищий орган виконавчої влади ЄС має відшкодувати збитки на суму €400.
Суд ЄС вперше оштрафував Єврокомісію за порушення її власного закону про захист даних
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Генеральний суд Європейського Союзу зобов’язав Єврокомісію відшкодувати збитки громадянину Німеччини за недотримання власних правил захисту даних. Про це йдеться в рішенні суду від 8 січня, передає Reuters.

Вказується, що чоловік декілька разів відвідував сайт ЄС у 2021-2022 роках. Він скористався опцією «Увійти через Facebook», щоб зареєструватися на конференцію. Після авторизації чоловік помітив активізацію з’єднання зі сторонніми постачальниками.

Суд встановив, що передача IP-адреси користувача Meta у США порушила правила захисту даних ЄС.

Справа в тому, що Єврокомісія передала особисті дані чоловіка США без належних гарантій.  Тепер вищий орган виконавчої влади ЄС має відшкодувати збитки на суму €400.

Reuters вказує, що Європейський Загальний регламент про захист даних (GDPR) вважають одним з найсуворіших та найбільш всеосяжних законів про захист персональної інформації у світі. Такі великі компанії, як Klarna, Meta, LinkedIn сплачували великі штрафи за його недотримання.

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