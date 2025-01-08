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Фінальний пакет військової допомоги Україні від адміністрації Джо Байдена становитиме 500 млн доларів

20:24, 8 січня 2025
До інавгурації Дональда Трампа Штати не використають усі затверджені кошти.
Фінальний пакет військової допомоги Україні від адміністрації Джо Байдена становитиме 500 млн доларів
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Сполучені Штати Америки виділять Україні пакет військової допомоги на суму 500 мільйонів доларів. Про це повідомила кореспондентка «Голосу Америки» Карла Бабб з авіабази «Рамштайн».

Водночас, за даними видання, ще близько 3,8 млрд доларів на підтримку Києва залишаться невикористаними.

Фінальний пакет озброєнь для України від адміністрації чинного президента США Джо Байдена планують оголосити 9 січня.

«За моєю інформацією, суму пакета допомоги ще затверджують, але, ймовірно, вона становитиме близько 500 мільйонів доларів. Рештою коштів розпоряджатиметься вже адміністрація Дональда Трампа», - йдеться у репортажі Карли Бабб.

Таким чином ще близько 3,8 млрд доларів на програму PDA залишаться невикористаними. Як повідомили у Пентагоні, ці кошти перейдуть в розпорядження обраного президента США Дональда Трампа після його інавгурації 20 січня.

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США Україна Джо Байден військова допомога

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