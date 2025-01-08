Фінальний пакет військової допомоги Україні від адміністрації Джо Байдена становитиме 500 млн доларів

До інавгурації Дональда Трампа Штати не використають усі затверджені кошти.

Сполучені Штати Америки виділять Україні пакет військової допомоги на суму 500 мільйонів доларів. Про це повідомила кореспондентка «Голосу Америки» Карла Бабб з авіабази «Рамштайн».

Водночас, за даними видання, ще близько 3,8 млрд доларів на підтримку Києва залишаться невикористаними.

Фінальний пакет озброєнь для України від адміністрації чинного президента США Джо Байдена планують оголосити 9 січня.

«За моєю інформацією, суму пакета допомоги ще затверджують, але, ймовірно, вона становитиме близько 500 мільйонів доларів. Рештою коштів розпоряджатиметься вже адміністрація Дональда Трампа», - йдеться у репортажі Карли Бабб.

Таким чином ще близько 3,8 млрд доларів на програму PDA залишаться невикористаними. Як повідомили у Пентагоні, ці кошти перейдуть в розпорядження обраного президента США Дональда Трампа після його інавгурації 20 січня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.