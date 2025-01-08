Авіакомпанія Ryanair подала до суду на пасажира, який зірвав рейс, та вимагає 15 тисяч євро компенсації

Через це 160 пасажирів, стверджує компанія, «зіткнулися з непотрібними перешкодами, а також втратили цілий день своєї відпустки».

Авіакомпанія Ryanair повідомила, що подала позов до Окружного суду Ірландії проти пасажира, який зірвав рейс. Лоукостер вимагає відшкодування збитків на суму понад 15 тисяч євро.

У релізі вказується, що пасажир зірвав рейс FR7124 з Дубліна до Лансароті 9 квітня 2024 року. Через його поведінку рейс був перенаправлений до Порту, де його було затримано на ніч.

Через це 160 пасажирів, стверджує компанія, «зіткнулися з непотрібними перешкодами, а також втратили цілий день своєї відпустки».

«Неприпустимо, що пасажири, багато з яких вирушають із сім'єю чи друзями, щоб насолодитися відпочинком, страждають від непотрібних перешкод та втрати часу відпустки через поведінку одного недисциплінованого пасажира», – зазначив представник Ryanair.

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