Практика судів
  1. В Україні

У Львівській області на гірськолижному курорті загинув 12-річний хлопчик

19:48, 8 січня 2025
З’їжджаючи з гори на лижах, дитина впала та отримала важку травму голови.
У Львівській області на гірськолижному курорті загинув 12-річний хлопчик
Фото: поліція Львівської області
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львівській області на гірськолижному курорті загинув 12-річний хлопчик. Обставини розслідують правоохоронці. Про це повідомляє поліція регіону.

Як попередньо встановили правоохоронці, загиблий, 12-річний мешканець міста Києва, відпочивав разом з батьками.

З’їжджаючи з гори на лижах, дитина впала та отримала важку травму голови. Незважаючи на зусилля медиків, врятувати життя травмованому не вдалось.

З’їжджаючи з гори на лижах, він впав та отримав важку травму голови. На місці медики надавали хлопчику допомогу, проте, незважаючи на всі зусилля, він помер.

Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, вирішується питання правової кваліфікації події.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Національна поліція поліція діти

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
IQ-тестування в апеляційні суди з цивільної спеціалізації — результати першого дня

Прохідний бал за тестування на когнітивні здібності подолали 60% претендентів на посади суддів апеляційних судів.

Верховна Рада прийняла закон про можливість скасування статусу обʼєктів природно-заповідного фонду

Рішення про скасування охоронних зон територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого та загальнодержавного значення будуть прийматися обласними та Київською міською радою.

Новий голова Податкової служби Руслан Кравченко: «Виконання планів та наповнення бюджету має стати ключовою метою, із щомісячним підвищенням показників»

Новий голова ДПС Руслан Кравченко наголосив, що майбутнє місце роботи кожного регіонального керівника податкової залежить виключно від результатів його роботи, інших критеріїв немає і не буде, а виконання планів та наповнення бюджету має стати ключовою метою, із щомісячним підвищенням показників.

Парламент розглядає законопроект про скасування Господарського кодексу у напівпустому залі

Після розгляду низки законопроектів під кінець пленарного дня почався розгляд поправок до законопроекту про скасування Господарського кодексу.

IQ-тест на посади суддів ВАКС – як і чому трапилося так, що у конкурсі залишилося менше двох кандидатів на одну вакантну посаду судді

Верховна Рада та ВККС занадто ідеалізували процедуру тестування на когнітивні здібності, а також необачно довірилися зовнішнім радникам – довелося рятувати хоча б конкурс в апеляційні суди.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео