З’їжджаючи з гори на лижах, дитина впала та отримала важку травму голови.

Фото: поліція Львівської області

У Львівській області на гірськолижному курорті загинув 12-річний хлопчик. Обставини розслідують правоохоронці. Про це повідомляє поліція регіону.

Як попередньо встановили правоохоронці, загиблий, 12-річний мешканець міста Києва, відпочивав разом з батьками.

З’їжджаючи з гори на лижах, дитина впала та отримала важку травму голови. Незважаючи на зусилля медиків, врятувати життя травмованому не вдалось.

З’їжджаючи з гори на лижах, він впав та отримав важку травму голови. На місці медики надавали хлопчику допомогу, проте, незважаючи на всі зусилля, він помер.

Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, вирішується питання правової кваліфікації події.

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