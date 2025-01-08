Практика судов
  1. В Украине

Во Львовской области на горнолыжном курорте погиб 12-летний мальчик

19:48, 8 января 2025
Съезжая с горы на лыжах, ребенок упал и получил тяжелую травму головы.
Во Львовской области на горнолыжном курорте погиб 12-летний мальчик
Фото: полиция Львовской области
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской области на горнолыжном курорте погиб 12-летний мальчик. Обстоятельства расследуют правоохранители. Об этом сообщает полиция региона.

Как предварительно установили правоохранители, погибший, 12-летний житель города Киева, отдыхал вместе с родителями.

Съезжая с горы на лыжах, ребенок упал и получил тяжелую травму головы. Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь травмированному не удалось.

Съезжая с горы на лыжах, он упал и получил тяжелую травму головы. На месте медики оказывали мальчику помощь, однако, несмотря на все усилия, он скончался.

Правоохранители проводят первоочередные следственные действия, решается вопрос правовой квалификации происшествия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция полиция дети

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
IQ-тестирование в апелляционные суды по гражданской специализации – результаты первого дня

Проходной балл за тестирование на когнитивные способности преодолели 60% претендентов на должности судей апелляционных судов.

Верховная Рада приняла закон о возможности упразднения статуса объектов природно-заповедного фонда

Решения об отмене охранных зон территорий и объектов природно-заповедного фонда местного и общегосударственного значения будут приниматься областными и Киевским городским советом.

Новый глава Налоговой службы Руслан Кравченко: «Выполнение планов и наполнение бюджета должно стать ключевой целью с ежемесячным повышением показателей»

Новый глава ГНС Руслан Кравченко подчеркнул, что будущее место работы каждого регионального руководителя налоговой зависит исключительно от результатов его работы, других критериев нет и не будет, а выполнение планов и наполнение бюджета должно стать ключевой целью с ежемесячным повышением показателей.

Парламент рассматривает законопроект об отмене Хозяйственного кодекса в полупустом зале

После рассмотрения ряда законопроектов к концу пленарного дня началось рассмотрение поправок к законопроекту об отмене Хозяйственного кодекса.

IQ-тест на должности судей ВАКС – как и почему случилось так, что в конкурсе осталось менее двух кандидатов на одну вакантную должность судьи

Верховная Рада и ВККС слишком идеализировали процедуру тестирования на когнитивные способности, а также опрометчиво доверились внешним советникам – пришлось спасать хотя бы конкурс в апелляционные суды.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео