Съезжая с горы на лыжах, ребенок упал и получил тяжелую травму головы.

Фото: полиция Львовской области

Во Львовской области на горнолыжном курорте погиб 12-летний мальчик. Обстоятельства расследуют правоохранители. Об этом сообщает полиция региона.

Как предварительно установили правоохранители, погибший, 12-летний житель города Киева, отдыхал вместе с родителями.

Съезжая с горы на лыжах, ребенок упал и получил тяжелую травму головы. Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь травмированному не удалось.

Съезжая с горы на лыжах, он упал и получил тяжелую травму головы. На месте медики оказывали мальчику помощь, однако, несмотря на все усилия, он скончался.

Правоохранители проводят первоочередные следственные действия, решается вопрос правовой квалификации происшествия.

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