Павел Дуров высмеял Марка Цукерберга после обещания восстановить свободу слова в Facebook

Основатель Telegram считает, что Цукерберг «ничем не рискует», поскольку в США это стало безопасно.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», генеральный директор Meta Марк Цукерберг объявил о кардинальном пересмотре политики модерации, чтобы снизить цензуру и восстановить свободу слова на Facebook и Instagram.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в ответ высмеял Марка Цукерберга после заявления сделать Facebook и Instagram свободнее.

Дуров отметил, что Цукерберг «ничем не рискует» ради свободы слова, поскольку в США это стало безопасно.

«Я горжусь тем, что Telegram поддерживал свободу слова задолго до того, как это стало политически безопасно. Наши ценности не зависят от избирательных циклов США.

Сегодня другие платформы объявляют, что у них теперь будет меньше цензуры. Но настоящая проверка их недавно открытых ценностей состоится, когда политические ветры снова изменятся. Легко сказать, что ты что-нибудь поддерживаешь, когда ничем не рискуешь», — написал Дуров на своей странице.

Ранее Генеральный директор Meta Марк Цукерберг сделал заявление о том, что Meta поддалась давлению администрации Джо Байдена с целью цензуры контента. Марк Цукерберг в письме в Судебный комитет Палаты представителей отметил, что вмешательство было «неправильным», и он планирует дать отпор, если это повторится.

Также, как собщалось, при Госдепе США закрылось подразделение по борьбе с дезинформацией, работавшее с Украиной.

Напомним, как ранее указывала «Судебно-юридическая газета», Facebook по каждой стране определяет подобных проверяющих контента. Например, проверкой контента именно для Украины занимаются StopFake, VoxCheck, Myth Detector и т.д. Довольно часто в результате таких «проверок» из Facebook исчезали и не восстанавливались посты граждан, связанные с тематикой мобилизации.

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