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Марк Цукерберг визнав завищену цензуру у Facebook і пообіцяв відновити свободу слова у соцмережі

16:15, 7 січня 2025
Засновник Facebook Марк Цукерберг заявив, що до його соцмережі нарешті повернеться свобода слова.
Марк Цукерберг визнав завищену цензуру у Facebook і пообіцяв відновити свободу слова у соцмережі
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Гендиректор Meta Марк Цукерберг оголосив про кардинальний перегляд своєї політики модерації, щоб зменшити цензуру і відновити свободу слова на Facebook та Instagram.

«Ми повернемося до нашого коріння, зосередимося на мінімізації помилок, спростимо правила (публікації контенту) та відновимо свободу вираження думок на наших платформах. В першу чергу замінимо поточну процедуру фактчекінгу на сервіс Community Notes, аналогічний тому, що діє на X. І почнемо зі США», - зазначив він.

Він також сказав, що останні президентські вибори в Америці стали «культурним вододілом» і піддав критиці обмеження, які досі діяли на його платформах.

«Ми створили складні системи для модерації контенту, але коли все складно, це може призвести до помилок. Навіть якщо цензурується 1% постів, це все одно торкається мільйонів користувачів. Скінчилося все тим, що помилок і цензури стало занадто багато» - підкреслив Цукерберг.

Раніше Генеральний директор Meta Марк Цукерберг зробив заяву про те, що Meta піддалася тиску адміністрації Джо Байдена з метою цензури контенту. Марк Цукерберг у листі до Судового комітету Палати представників зазначив, що втручання було «неправильним», і він планує дати відсіч, якщо це повториться.

Також, як писала «Судово-юридична газета», при Держдепі США закрився підрозділ боротьби з дезінформацією, який працював з Україною.

Нагадаємо, як раніше вказувала «Судово-юридична газета», Facebook по кожній країні визначає подібних перевіряючих контенту. Наприклад, перевіркою контенту саме для України займаються StopFake, VoxCheck, Myth Detector тощо. Досить часто в результаті таких «перевірок» з Facebook зникали і не відновлювалися пости громадян, повʼязані з тематикою мобілізації.

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