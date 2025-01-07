Дональд Трамп-молодший прибув до Гренландії — влада наголошує, що це неофіційний візит

Однак зустріч Трампа-молодшого з міністром фінансів Гренландії можлива.

Син обраного президента США Дональд Трамп-молодший прибув до Гренландії. Про одноденний приватний візит стало відомо раніше. Про це повідомляє Голос Америки.

Він планує зустрітися з головою соціал-демократичної партії Еріком Дженсеном. Дженсен є міністром фінансів і податків в уряді Гренландії.

Очільник міністерства закордонних справ Гренландії Мінінґуак Клейст повідомив данському громадському радіо DR, що візит Трампа-молодшого має приватний характер, і жодних запитів про зустріч з урядом Гренландії не надходило, передає Euractiv.

Речник міністерства закордонних справ Данії наголосив: «Це не офіційний візит США».

Нещодавно обраний президент США Дональд Трамп, висловив зацікавленість у купівлі Гренландії. «Гренландія — неймовірне місце, і люди отримають величезну користь, якщо і коли вона стане частиною нашої країни. Ми будемо захищати її і плекати її від дуже порочного зовнішнього світу», — написав Трамп.

У грудні 2024 року, він заявив, що «володіння та контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю», згадавши про свою зацікавленість у купівлі острова ще під час першого президентського терміну.

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що «ми не продаємося і не будемо продаватися». Гренландія — найбільший острів у світі, що є автономною територією Данії, має великі запаси корисних копалин, нафти і стратегічні об'єкти, зокрема американські військові бази.

Після заяв Трампа Король Данії Фредерік X наказав змінити 500-річний герб країни. Постановою монарха на гербі зникли три корони (символи унії з Норвегії та Швецією) та виділено білий ведмідь із бараном – символи Гренландії та Фарерських острів.

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