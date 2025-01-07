Дональд Трамп-младший прибыл в Гренландию — власти подчеркивают, что это неофициальный визит

Однако встреча Трампа-младшего с министром финансов Гренландии возможна.

Сын избранного президента США Дональд Трамп-младший прибыл в Гренландию. Об однодневном частном визите стало известно раньше. Об этом сообщает Голос Америки.

Он планирует встретиться с главой социал-демократической партии Эриком Дженсеном. Дженсен является министром финансов и налогов в правительстве Гренландии.

Глава министерства иностранных дел Гренландии Минингуак Клейст сообщил датскому общественному радио DR, что визит Трампа-младшего носит частный характер, и никаких запросов о встрече с правительством Гренландии не поступало, передает Euractiv.

Представитель министерства иностранных дел Дании подчеркнул: «Это не официальный визит США».

Недавно избранный президент США Дональд Трамп, выразил заинтересованность в покупке Гренландии. «Гренландия - невероятное место, и люди получат огромную пользу, если и когда она станет частью нашей страны. Мы будем защищать ее и лелеять ее от очень порочного внешнего мира», - написал Трамп.

В декабре 2024 года, он заявил, что «владение и контроль над Гренландией является абсолютной необходимостью», упомянув о своей заинтересованности в покупке острова еще во время первого президентского срока.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что «мы не продаемся и не будем продаваться». Гренландия - крупнейший остров в мире, являющийся автономной территорией Дании, имеет большие запасы полезных ископаемых, нефти и стратегические объекты, в том числе американские военные базы.

После заявлений Трампа Король Дании Фредерик X приказал изменить 500-летний герб страны. Постановлением монарха на гербе исчезли три короны (символы унии с Норвегии и Швецией) и выделены белый медведь с бараном — символы Гренландии и Фарерских остров.

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