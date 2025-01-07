В Киеве правоохранители вызволили собак из закрытого авто

Владелец Nissan оштрафован за оставленных в авто собак.

Фото: патрульная полиция Украины

В Киеве правоохранители освободили двух собак, закрытых в автомобиле Nissan на бульваре Владимира Высоцкого. На спецлинию 112 обратился прохожий, который заметил животных, которые выглядели истощенными, вероятно, из-за пребывания в авто со вчерашнего дня. Об этом сообщила патрульная полиция Украины.

Полиция совместно с районными коллегами опросила очевидцев и установила владельца автомобиля. Мужчина прибыл на место происшествия и подтвердил, что собаки принадлежат ему. Он открыл дверь автомобиля и выпустил животных на свободу.

На владельца составлен протокол за нарушение правил содержания домашних животных в соответствии с ч. 1 ст. 154 КУоАП. Полицейские провели с ним разъяснительную беседу относительно ненадлежащего ухода за животными.

Правоохранители напоминают, что быть владельцем домашних животных - это большая ответственность, и за жестокое обращение с ними предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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