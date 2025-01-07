Продажи подержанных автомобилей в Украине выросли на 4% в 2024 году

Украинцы приобрели более 222 тысяч подержанных авто в 2024 году.

Фото: УкрАвтопром

В 2024 году украинцы приобрели более 222,1 тысячи подержанных автомобилей, ввезенных из-за рубежа, что на 4% больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщает портал УкрАвтопром.

Среди самых популярных типов автомобилей преобладают бензиновые модели, на которые пришлось 47% от всех ввезенных. Дизельные автомобили составили 25%, а электромобили - 18%. Автомобили с газобаллонным оборудованием (ГБО) и гибриды набрали по 5% от общего объема.

Наибольшим спросом среди подержанных авто пользуются модели Volkswagen Golf, Renault Mégane и Škoda Octavia. Всего в ТОП-10 ввезенных автомобилей доминируют марки Volkswagen, Nissan и Audi.

ТОП-10 самых популярных подержанных легковушек 2024 года:

- Volkswagen Golf - 12 164 единицы

- Renault Mégane - 9 608

- Škoda Octavia - 8 083

- Volkswagen Passat - 6 570

- Volkswagen Tiguan - 5 988

- Nissan LEAF - 5 511

- Audi Q5 - 5 316

- Nissan Rogue - 4 950

- Tesla Model 3 - 4 639

- Mazda CX-5 - 3 851

Средний возраст автомобилей, получивших украинскую регистрацию в 2024 году, составлял 9 лет.

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