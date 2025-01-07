Продажі вживаних автомобілів в Україні зросли на 4% у 2024 році

Українці придбали понад 222 тисячі вживаних авто в 2024 році.

Фото: УкрАвтопром

У 2024 році українці придбали понад 222,1 тисячі вживаних автомобілів, ввезених з-за кордону, що на 4% більше, ніж у попередньому році. Про це повідомляє портал УкрАвтопром.

Серед найпопулярніших типів автомобілів переважають бензинові моделі, на які припало 47% від усіх ввезених. Дизельні автомобілі становили 25%, а електромобілі — 18%. Автомобілі з газобалонним обладнанням (ГБО) та гібриди набрали по 5% від загального обсягу.

Найбільшим попитом серед вживаних авто користуються моделі Volkswagen Golf, Renault Mégane та Škoda Octavia. Всього у ТОП-10 ввезених автомобілів домінують марки Volkswagen, Nissan та Audi.

ТОП-10 найбільш популярних вживаних легковиків 2024 року:

Volkswagen Golf – 12 164 одиниці

Renault Mégane – 9 608

Škoda Octavia – 8 083

Volkswagen Passat – 6 570

Volkswagen Tiguan – 5 988

Nissan LEAF – 5 511

Audi Q5 – 5 316

Nissan Rogue – 4 950

Tesla Model 3 – 4 639

Mazda CX-5 – 3 851

Середній вік автомобілів, які отримали українську реєстрацію в 2024 році, складав 9 років.

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