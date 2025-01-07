Економічна активність українців у Польщі перевищує рівень місцевих жителів

Кількість українських мігрантів за кордоном зросла до 6,8 мільйонів осіб.

Станом на кінець 2024 року кількість мігрантів з України за кордоном досягла 6,8 мільйона осіб, що є незначним зростанням порівняно з попередніми періодами. Про це повідомляється у Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України за січень 2025 року, з посиланням на дані ООН.

Одночасно, адаптація українських мігрантів за кордоном поступово покращується. Дослідження Національного банку Польщі показало, що економічна активність українців у Польщі вища, ніж у місцевих жителів. Найвищий рівень економічної активності спостерігається серед українців, які виїхали до початку повномасштабного вторгнення, і становить 93%. Це можна пояснити як довшою адаптацією, так і тим, що більшість виїжджала з метою заробітку.

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