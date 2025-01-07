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У Дніпрі чоловік відмовився надавати документи представнику ТЦК і вдарив поліцейського ножем

15:51, 7 січня 2025
Конфлікт між 45-річним чоловіком та представниками ТЦК виник через те, що чоловік відмовився надати військово-облікові документи для перевірки.
У Дніпрі чоловік відмовився надавати документи представнику ТЦК і вдарив поліцейського ножем
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У Дніпрі на залізничному вокзалі перехожий відмовився надавати представнику ТЦК військово-облікові документи для перевірки, а потім вдарив правоохоронця ножем. Про це повідомляє поліція регіону.

За фактом конфліктної ситуації поліція проводить перевірку.

Вказується, що інцидент трапився вранці 7 січня на одному з вокзалів у Дніпрі.

За попередньою інформацією, конфлікт між 45-річним чоловіком та представниками ТЦК виник через те, що чоловік відмовився надати військово-облікові документи для перевірки.

«У подальшому чоловік дістав з кишені ніж, яким поранив поліцейського Дніпровського районного управління поліції №1. Правоохоронець звернувся до лікарні, де йому була надана медична допомога. Знаряддя злочину правоохоронці вилучили», — розповіли в поліції.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Водночас 45-річний чоловік також звернувся із заявою до поліції про завдання йому співробітником ТЦК тілесних ушкоджень. За даним фактом внесені відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження), інформують правоохоронці.

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