В Днепре мужчина отказался предоставлять документы представителю ТЦК и ударил полицейского ножом

Конфликт между 45-летним мужчиной и представителями ТЦК возник из-за того, что мужчина отказался предоставить военно-учетные документы для проверки.

В Днепре на железнодорожном вокзале прохожий отказался предоставлять представителю ТЦК военно-учетные документы для проверки, а затем ударил правоохранителя ножом. Об этом сообщает полиция региона.

По факту конфликтной ситуации полиция проводит проверку.

Указывается, что инцидент произошел утром 7 января на одном из вокзалов в Днепре.

По предварительной информации, конфликт между 45-летним мужчиной и представителями ТЦК возник из-за того, что мужчина отказался предоставить военно-учетные документы для проверки.

«В дальнейшем мужчина достал из кармана нож, которым ранил полицейского Днепровского районного управления полиции №1. Правоохранитель обратился в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Орудие преступления правоохранители изъяли», – рассказали в полиции.

Решается вопрос открытия уголовного производства по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

В то же время 45-летний мужчина также обратился с заявлением в полицию о нанесении ему сотрудником ТЦК телесных повреждений. По данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное легкое телесное повреждение), информируют правоохранители.

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