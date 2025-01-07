Экономическая активность украинцев в Польше превышает уровень местных жителей

Количество украинских мигрантов за рубежом выросло до 6,8 миллионов человек.

По состоянию на конец 2024 года количество мигрантов из Украины за рубежом достигло 6,8 миллиона человек, что является незначительным ростом по сравнению с предыдущими периодами. Об этом сообщается в Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за январь 2025 года, со ссылкой на данные ООН.

Одновременно, адаптация украинских мигрантов за рубежом постепенно улучшается. Исследование Национального банка Польши показало, что экономическая активность украинцев в Польше выше, чем у местных жителей. Самый высокий уровень экономической активности наблюдается среди украинцев, которые выехали до начала полномасштабного вторжения, и составляет 93%. Это можно объяснить как более длительной адаптацией, так и тем, что большинство выезжало с целью заработка.

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