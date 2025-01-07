У Києві правоохоронці визволили собак із зачиненого авто

Власник Nissan оштрафований за залишених в авто собак.

Фото: патрульна поліція України

У Києві правоохоронці звільнили двох собак, зачинених в автомобілі Nissan на бульварі Володимира Висоцького. На спецлінію 112 звернувся перехожий, який помітив тварин, що виглядали виснаженими, ймовірно, через перебування в авто відучора. Про це повідомила патрульна поліція України.

Поліція спільно з районними колегами опитала очевидців і встановила власника автомобіля. Чоловік прибув на місце події та підтвердив, що собаки належать йому. Він відчинив двері автомобіля і випустив тварин на свободу.

На власника складено протокол за порушення правил утримання домашніх тварин відповідно до ч. 1 ст. 154 КУпАП. Поліцейські провели з ним роз'яснювальну бесіду щодо неналежного догляду за тваринами.

Правоохоронці нагадують, що бути власником домашніх тварин — це велика відповідальність, і за жорстоке поводження з ними передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

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