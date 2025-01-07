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Дональд Трамп-младший планирует поездку в Гренландию после заявлений отца о покупке острова

12:13, 7 января 2025
В декабре новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что «владение и контроль над Гренландией является абсолютной необходимостью».
Дональд Трамп-младший планирует поездку в Гренландию после заявлений отца о покупке острова
Фото: kyiv24
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Дональд Трамп-младший планирует однодневный частный визит в Гренландию, во время которого он запишет видео для своего подкаста. Политик подтвердил поездку на своей соцсети Truth Social, добавив, что к нему присоединятся «различные представители», которые посетят «самые величественные места и достопримечательности» острова. Об этом пишет BBC News.

Однако Министерство иностранных дел Дании отметило, что Дональд Трамп-младший не представляет будущую администрацию своего отца и не поедет в Гренландию от ее имени.

Недавно его отца, избранный президент США Дональд Трамп, выразил заинтересованность в покупке Гренландии. «Гренландия - невероятное место, и люди получат огромную пользу, если и когда она станет частью нашей страны. Мы будем защищать ее и лелеять ее от очень порочного внешнего мира», - написал Трамп.

В декабре 2024 года, он заявил, что «владение и контроль над Гренландией является абсолютной необходимостью», упомянув о своей заинтересованности в покупке острова еще во время первого президентского срока.

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что «мы не продаемся и не будем продаваться». Гренландия - крупнейший остров в мире, являющийся автономной территорией Дании, имеет большие запасы полезных ископаемых, нефти и стратегические объекты, в том числе американские военные базы.

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США Дональд Трамп

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