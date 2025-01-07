Без алиментов и финансовых споров — Дженнифер Лопес и Бен Аффлек достигли соглашения о разводе

Документы об официальном разводе экс-супруги получат только 20 февраля.

Американская певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек достигли соглашения о разводе и просят суд окончательно оформить их разрыв. Об этом сообщает Associated Press.

Так, певица подала документы в Высший суд Лос-Анджелеса, свидетельствующие о том, что бывшие супруги урегулировали свой развод с помощью медиации в сентябре, примерно через месяц после того, как она подала на развод.

Документы об официальном разводе экс-супруги получат только 20 февраля.

Уже известно, как пара разделила общие деньги и имущество.

По данным TMZ, каждый из партнеров останется с тем, что они приобрели в брак. К примеру, Аффлек сохранил заработанные средства от своих кинопроектов, так же, как и Лопес.

Кроме того, Бен оставил себе долю в продюсерской компании Artists Equity. Бывшие супруги также урегулировали противоречия относительно общего дома. Условия их соглашения остаются конфиденциальными. Как отмечает издание, имение выставлено на продажу.

Общее состояние знаменитостей составляет 550 миллионов долларов, из которых 400 миллионов принадлежат Лопес.

Ни одна из звезд не будет платить другому из супругов алименты. Лопес вычеркнет фамилию Аффлек из своей юридической фамилии, как только развод будет окончательно оформлен.

Инсайдеры указывают, что артистка долгое время боролась за отношения с мужем и не желала расторгать брак. У пары были чувства даже на момент разрыва, но им не удалось спасти отношения. В то же время Джей Ло ощутила облегчение, когда их история завершилась.

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