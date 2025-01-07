Без аліментів та фінансових суперечок — Дженніфер Лопес і Бен Аффлек досягли угоди про розлучення

Документи про офіційне розлучення експодружжя отримає лише 20 лютого.

Американська співачка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек досягли угоди про розлучення і просять суд остаточно оформити їхній розрив. Про це повідомляє Associated Press.

Так, співачка подала документи до Вищого суду Лос-Анджелесу, які свідчать про те, що колишнє подружжя врегулювало своє розлучення за допомогою медіації у вересні, приблизно через місяць після того, як вона подала на розлучення.

Документи про офіційне розлучення експодружжя отримає лише 20 лютого.

Вже відомо, як пара розділила спільні гроші та майно.

За даними TMZ, кожен з партнерів залишиться з тим, що вони придбали під час шлюбу. Наприклад, Аффлек зберіг зароблені кошти від своїх кінопроєктів, так само, як і Лопес.

Крім того, Бен залишив собі частку у продюсерській компанії Artists Equity. Колишнє подружжя також врегулювало суперечності щодо спільного будинку. Умови їхньої угоди залишаються конфіденційними. Як зазначає видання, маєток виставлено на продаж.

Загальний статок знаменитостей становить 550 мільйонів доларів, з яких 400 мільйонів належать Лопес.

Жодна з зірок не платитиме іншому з подружжя аліменти. Лопес викреслить прізвище Аффлек зі свого юридичного прізвища, щойно розлучення буде остаточно оформлене.

Інсайдери вказують, що артистка довгий час боролася за стосунки з чоловіком та не хотіла розривати шлюб. У пари були почуття навіть на момент розриву, але їм не вдалося врятувати стосунки. Водночас Джей Ло відчула полегшення, коли їхня історія завершилася.

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