Практика судів
  1. У світі
  2. / Суспільство

Без аліментів та фінансових суперечок — Дженніфер Лопес і Бен Аффлек досягли угоди про розлучення

13:29, 7 січня 2025
Документи про офіційне розлучення експодружжя отримає лише 20 лютого.
Без аліментів та фінансових суперечок — Дженніфер Лопес і Бен Аффлек досягли угоди про розлучення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Американська співачка Дженніфер Лопес та актор Бен Аффлек досягли угоди про розлучення і просять суд остаточно оформити їхній розрив. Про це повідомляє Associated Press.

Так, співачка подала документи до Вищого суду Лос-Анджелесу, які свідчать про те, що колишнє подружжя врегулювало своє розлучення за допомогою медіації у вересні, приблизно через місяць після того, як вона подала на розлучення.

Документи про офіційне розлучення експодружжя отримає лише 20 лютого.

Вже відомо, як пара розділила спільні гроші та майно.

За даними TMZ, кожен з партнерів залишиться з тим, що вони придбали під час шлюбу. Наприклад, Аффлек зберіг зароблені кошти від своїх кінопроєктів, так само, як і Лопес.

Крім того, Бен залишив собі частку у продюсерській компанії Artists Equity. Колишнє подружжя також врегулювало суперечності щодо спільного будинку. Умови їхньої угоди залишаються конфіденційними. Як зазначає видання, маєток виставлено на продаж.

Загальний статок знаменитостей становить 550 мільйонів доларів, з яких 400 мільйонів належать Лопес.

Жодна з зірок не платитиме іншому з подружжя аліменти. Лопес викреслить прізвище Аффлек зі свого юридичного прізвища, щойно розлучення буде остаточно оформлене.

Інсайдери вказують, що артистка довгий час боролася за стосунки з чоловіком та не хотіла розривати шлюб. У пари були почуття навіть на момент розриву, але їм не вдалося врятувати стосунки. Водночас Джей Ло відчула полегшення, коли їхня історія завершилася.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

розлучення шоу-бізнес

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
За вчинення СЗЧ вперше можуть повернути кримінальну відповідальність, а за повторне СЗЧ – карати більш жорстко

Комітет назвав дискусійним питання повернення кримінальної відповідальності за вчинене вперше самовільне залишення частини військовослужбовцем і згадав про необхідність посилення покарання за повторне СЗЧ.

За демонстрування фільмів, які не внесені в Державний реєстр фільмів, будуть штрафувати від 17 тисяч грн — Кабмін схвалив проект

Уряд пропонує посилити покарання за демонстрацію фільмів з порушенням законодавства.

Депутати пропонують додати до закону про акціонерні товариства вимогу про гендерний баланс при відборі посадових осіб АТ

Акціонерне товариство при відборі кандидатів на посади членів ради директорів або наглядової ради або виконавчих органів, повинно буде забезпечити, щоб під час вибору між кандидатами, які мають однакову кваліфікацію з точки зору придатності, компетентності та професійної продуктивності, пріоритет надавався кандидату недостатньо представленої статі.

Верховна Рада розгляне законопроект про визнання результатів навчання, здобутих за кордоном

На думку голови комітету з питань освіти Сергія Бабака, існуючий наразі механізм визнання результатів навчання, здобутих за кордоном, є неадекватним.

Рада оборони Києва розгляне питання роботи громадського транспорту у столиці під час повітряних тривог — Тимур Ткаченко

Також новий начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про розгляд питань щодо службових відряджень за кордон усіх представників органів місцевого самоврядування Києва та працівників КМВА за погодженням ради оборони.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Максим Лазаренко
    Максим Лазаренко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Віра Михайленко
    Віра Михайленко
    голова Вищого антикорупційного суду