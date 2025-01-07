Депутати пропонують додати до закону про акціонерні товариства вимогу про гендерний баланс при відборі посадових осіб АТ

Акціонерне товариство при відборі кандидатів на посади членів ради директорів або наглядової ради або виконавчих органів, повинно буде забезпечити, щоб під час вибору між кандидатами, які мають однакову кваліфікацію з точки зору придатності, компетентності та професійної продуктивності, пріоритет надавався кандидату недостатньо представленої статі.

При відборі кандидатів для призначення чи обрання на посади членів ради директорів або наглядової ради або виконавчих органів, акціонерне товариство, яке є підприємством, що становить суспільний інтерес, та акціонерне товариство, у статутному капіталі якого більше 50% акцій належать державі, повинно буде забезпечити, щоб під час вибору між кандидатами, які мають однакову кваліфікацію з точки зору придатності, компетентності та професійної продуктивності, пріоритет надавався кандидату недостатньо представленої статі.

Так, група народних депутатів, серед яких Олексій Мовчан, Володимир Цабаль, Євгенія Кравчук, Анастасія Радіна та інші, 6 січня зареєструвала законопроект 12376 «щодо подальшої гармонізації законодавства про компанії із законодавством Європейського Союзу».

Як зазначають ініціатори, у 2022 році Верховною Радою прийнято Закон «Про акціонерні товариства» (нова редакція), яким зокрема забезпечено імплементацію норм Директиви 2007/36/ЄС щодо проведення загальних зборів акціонерів із застосуванням електронного голосування; діяльності радників з корпоративних прав щодо здійснення розповсюдження досліджень, надання консультацій та будь-яких інших рекомендацій щодо корпоративних прав; правил представництва акціонерів.

Водночас, з метою забезпечення повної імплементації норм Директиви 2007/36/ЄС необхідно імплементувати у національному законодавстві положення про впровадження політики заохочення довгострокової участі у капіталі акціонерних товариств, зокрема встановити вимоги до політик інституційних інвесторів та управителів активами як акціонерів.

Крім того, існує необхідність в імплементації норм Директиви 2022/2381 в частині врегулювання питання дотримання гендерного балансу при відборі та призначенні посадових осіб акціонерних товариств.

Законодавчого вирішення також потребує питання вдосконалення процедури внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб шляхом запровадження можливості використання інфраструктури Центрального депозитарію цінних паперів.

Отже, новим законопроектом передбачено:

запровадження можливості проведення повторних загальних зборів акціонерів та визначення їх процедури;

запровадження додаткових вимог до процедур відбору та призначення посадових осіб акціонерних товариств для забезпечення дотримання гендерного балансу;

передбачення особливостей процедур оскарження актів (рішень) органів управління акціонерних товариств та їх посадових осіб з питань гендерного захисту;

встановлення вимог до політик інституційних інвесторів та управителів активами як акціонерів

передбачення можливості внесення до ЄДР інформації, що стосується зміни керівника та розміру статутного капіталу господарських товариств, із використанням електронних сервісів через інфраструктуру Центрального депозитарію.

Зокрема, нова стаття 88-1 закону про АТ буде передбачати, що акціонерне товариство, яке є підприємством, що становить суспільний інтерес, та акціонерне товариство, у статутному капіталі якого більше 50% акцій належать державі, повинно забезпечити, щоб не менше ніж:

1) третина ради директорів складалась із представників кожної статі – за однорівневої структури управління акціонерним товариством;

2) 40% членів наглядової ради або виконавчого органу складалась із представників кожної статі – за дворівневої структури управління акціонерним товариством.

Мінімальна кількість посадових осіб, яка є достатньою для забезпечення виконання вимог частини першої цієї статті, встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

У разі прийняття рішення про призначення членів ради директорів або виконавчих органів або наглядової ради акціонерного товариства з порушенням вимог цієї статті, кандидат на посаду посадової особи такого товариства, який вважає, що його права та охоронювані законом інтереси порушені таким рішенням, може оскаржити його до господарського суду протягом шести місяців з дня прийняття рішення.

Автор: Наталя Мамченко

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