Депутаты предлагают добавить в закон об акционерных обществах требование о гендерном балансе при отборе должностных лиц АО

Акционерное общество при отборе кандидатов на должности членов совета директоров или наблюдательного совета или исполнительных органов должно будет обеспечить, чтобы при выборе между кандидатами, имеющими одинаковую квалификацию с точки зрения пригодности, компетентности и профессиональной производительности, приоритет предоставлялся кандидату недостаточно представленного пола.

При отборе кандидатов для назначения или избрания на должности членов совета директоров или наблюдательного совета или исполнительных органов, акционерное общество, являющееся предприятием, представляющим общественный интерес, и акционерное общество, в уставном капитале которого более 50% акций принадлежат государству, должно будет обеспечить, чтобы при выборе между кандидатами, имеющими одинаковую квалификацию с точки зрения пригодности, компетентности и профессиональной производительности, приоритет предоставлялся кандидату недостаточно представленного пола.

Так, группа народных депутатов, среди которых Алексей Мовчан, Владимир Цабаль, Евгения Кравчук, Анастасия Радина и другие, 6 января зарегистрировала законопроект 12376 «О дальнейшей гармонизации законодательства о компаниях с законодательством Европейского Союза».

Как отмечают инициаторы, в 2022 году Верховная Рада приняла Закон «Об акционерных обществах» (новая редакция), которым в частности обеспечена имплементация норм Директивы 2007/36/ЕС о проведении общего собрания акционеров с применением электронного голосования; деятельности советников по корпоративным правам по осуществлению распространения исследований, предоставления консультаций и любых других рекомендаций по корпоративным правам; правилам представительства акционеров.

В то же время, с целью обеспечения полной имплементации норм Директивы 2007/36/ЕС необходимо имплементировать в национальном законодательстве положения о внедрении политики поощрения долгосрочного участия в капитале акционерных обществ, в частности, установить требования к политикам институциональных инвесторов и управляющих активами как акционеров.

Кроме того, существует необходимость в имплементации норм Директивы 2022/2381 по части урегулирования вопроса соблюдения гендерного баланса при отборе и назначении должностных лиц акционерных обществ.

Законодательное решение также требует усовершенствования процедуры внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц путем внедрения возможности использования инфраструктуры Центрального депозитария ценных бумаг.

Итак, новым законопроектом предусмотрено:

введение возможности проведения повторного общего собрания акционеров и определение их процедуры;

введение дополнительных требований к процедурам отбора и назначения должностных лиц акционерных обществ с целью обеспечения соблюдения гендерного баланса;

предусмотрение особенностей процедур обжалования актов (решений) органов управления акционерных обществ и их должностных лиц по гендерной защиты;

установление требований к политикам институциональных инвесторов и управляющих активами как акционеров

предусмотрение возможности внесения в ЕГР информации, касающейся смены руководителя и размера уставного капитала хозяйственных обществ, с использованием электронных сервисов через инфраструктуру Центрального депозитария.

В частности, новая статья 88-1 закона об АО будет предусматривать, что акционерное общество, являющееся предприятием, представляющим общественный интерес, и акционерное общество, в уставном капитале которого более 50% акций принадлежат государству, должно обеспечить, чтобы не менее:

1) треть совета директоров состояла из представителей каждого пола – при одноуровневой структуре управления акционерным обществом;

2) 40% членов наблюдательного совета или исполнительного органа состояли из представителей каждого пола – при двухуровневой структуре управления акционерным обществом.

Минимальное количество должностных лиц, достаточное для обеспечения выполнения требований части первой настоящей статьи, устанавливается Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

В случае принятия решения о назначении членов совета директоров или исполнительных органов или наблюдательного совета акционерного общества с нарушением требований настоящей статьи кандидат на должность должностного лица такого общества, который считает, что его права и охраняемые законом интересы нарушены таким решением, может обжаловать его в хозяйственный суд в течение шести месяцев со дня принятия решения.

Автор: Наталя Мамченко

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