11:12, 19 листопада 2025
Данило Гетманцев зазначив, що 5-6 мільйонів українців залишаються жити за кордоном, і частина з них вже не планує повертатися додому.
Гетманцев розкритикував ідею залучення трудових мігрантів: Потрібно створювати умови для повернення українців
Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев виступив із критикою ідеї масового залучення іноземної робочої сили для вирішення демографічних чи економічних проблем України.

На його думку, країна повинна зосередитися на створенні умов для повернення власних громадян, які тимчасово або постійно перебувають за кордоном.

"Потрібно не малювати плани, як привезти в Україну трудових мігрантів з бідних азійських країн, а створювати такі умови, щоб хотіли повернутися додому й працювати наші громадяни", - заявив Гетманцев, виступаючи на фестивалі GET Business Festival.

Він наголосив, що досвід країн ЄС доводить: імпорт робочої сили не є панацеєю, а Україна має власний, недооцінений ресурс – мільйони співвітчизників за кордоном.

"Понад 5-6 мільйонів українців сьогодні живуть у країнах-партнерах. Частина з них вже вкорінилася і не збирається повертатися. Але дуже багато українців хочуть повернутися додому", - зазначив Гетманцев.

За його словами, ключовими факторами для повернення українців мають стати доступне житло та стабільна робота. Водночас Гетманцев підкреслив, що жодні програми не запрацюють без головної умови – миру в країні.

