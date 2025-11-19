  1. В Украине

Гетманцев раскритиковал идею привлечения трудовых мигрантов: Нужно создавать условия для возвращения украинцев

11:12, 19 ноября 2025
Даниил Гетманцев отметил, что 5-6 миллионов украинцев остаются жить за границей, и часть из них уже не планирует возвращаться домой.
Председатель Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев выступил с критикой идеи массового привлечения иностранной рабочей силы для решения демографических или экономических проблем Украины.

По его мнению, страна должна сосредоточиться на создании условий для возвращения собственных граждан, временно или постоянно находящихся за границей.

"Нужно не рисовать планы, как привезти в Украину трудовых мигрантов из бедных азиатских стран, а создавать такие условия, чтобы хотели вернуться домой и работать наши граждане", – заявил Гетманцев, выступая на фестивале GET Business Festival.

Он подчеркнул, что опыт стран ЕС доказывает: импорт рабочей силы не панацея, а Украина имеет собственный, недооцененный ресурс – миллионы соотечественников за рубежом.

"Более 5-6 миллионов украинцев сегодня живут в странах-партнерах. Часть из них уже укоренилась и не собирается возвращаться. Но очень многие украинцы хотят вернуться домой", - отметил Гетманцев.

По его словам, ключевыми факторами для возвращения украинцев должно стать доступное жилье и стабильная работа. В то же время, Гетманцев подчеркнул, что никакие программы не заработают без главного условия – мира в стране.

