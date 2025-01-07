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Дональд Трамп-молодший планує поїздку до Гренландії після заяв батька про купівлю острова

12:13, 7 січня 2025
В грудні новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що «володіння та контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю».
Дональд Трамп-молодший планує поїздку до Гренландії після заяв батька про купівлю острова
Фото: kyiv24
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Дональд Трамп-молодший планує одноденний приватний візит до Гренландії, під час якого він запише відео для свого подкасту. Політик підтвердив поїздку на своїй соцмережі Truth Social, додавши, що до нього приєднаються «різні представники», які відвідають «найвеличніші місця і пам'ятки» острова. Про це пише BBC News.

Однак Міністерство закордонних справ Данії відзначило, що Дональд Трамп-молодший не представляє майбутню адміністрацію свого батька і не поїде до Гренландії від її імені.

Нещодавно його батька, обраний президент США Дональд Трамп, висловив зацікавленість у купівлі Гренландії. «Гренландія — неймовірне місце, і люди отримають величезну користь, якщо і коли вона стане частиною нашої країни. Ми будемо захищати її і плекати її від дуже порочного зовнішнього світу», — написав Трамп.

У грудні 2024 року, він заявив, що «володіння та контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю», згадавши про свою зацікавленість у купівлі острова ще під час першого президентського терміну.

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що «ми не продаємося і не будемо продаватися». Гренландія — найбільший острів у світі, що є автономною територією Данії, має великі запаси корисних копалин, нафти і стратегічні об'єкти, зокрема американські військові бази.

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США Дональд Трамп

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